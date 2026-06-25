कौन हैं दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले CEO शंख मित्रा?
क्या है खबर?
भारतीय मूल के शंख मित्रा दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले CEO बन गए हैं। वॉल स्ट्रीट जनरल (WSJ) की नई रिपोर्ट के अनुसार, वह इस सूची में केवल एलन मस्क से पीछे हैं। मित्रा अमेरिका की रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी वेलटावर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) हैं। उनका कुल वेतन पैकेज 82.1 करोड़ डॉलर (लगभग 7,800 करोड़ रुपये) है। उनकी इस उपलब्धि ने दुनियाभर में भारतीय प्रतिभा की एक बार फिर चर्चा बढ़ा दी है।
परिचय
कौन हैं शंख मित्रा?
मित्रा का जन्म और शुरुआती पढ़ाई भारत में हुई। उन्होंने कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी से इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। इसके बाद वह उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चले गए और कोलंबिया बिजनेस स्कूल से MBA किया। वर्ष 2016 में उन्होंने वेलटावर जॉइन किया, फिर 2018 में चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर बने और 2020 में कंपनी के CEO की जिम्मेदारी संभाल ली। इसके बाद उनकी पहचान वैश्विक कॉरपोरेट जगत के प्रमुख अधिकारियों में होने लगी।
करियर
पढ़ाई और करियर में तय किया लंबा सफर
MBA पूरा करने के बाद शंख मित्रा ने प्राइसवाटरहाउसकूपर्स में अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स, सिटाडेल इन्वेस्टमेंट ग्रुप और मिलेनियम पार्टनर्स जैसी बड़ी कंपनियों में काम किया। यहां उन्होंने रियल एस्टेट निवेश और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पर खास अनुभव हासिल किया। वेलटावर में उनके काम को देखते हुए कंपनी ने उन्हें शीर्ष जिम्मेदारी सौंपी, जिसके बाद उन्होंने कंपनी की विकास रणनीति को नई दिशा दी और निवेशकों का भरोसा भी लगातार मजबूत किया।
वेतन पैकेज
वेतन पैकेज और सूची में दूसरे भारतीय भी शामिल
रिपोर्ट के अनुसार, मित्रा के वेतन पैकेज का सबसे बड़ा हिस्सा स्टॉक ग्रांट से मिला है। उनकी करीब 99 प्रतिशत कमाई शेयर आधारित भुगतान से जुड़ी रही। इस सूची में भारतीय मूल के एक और CEO निकेश अरोड़ा भी शामिल हैं, जो पालो ऑल्टो नेटवर्क्स के प्रमुख हैं। वहीं, एलन मस्क पहले, जॉर्ज कर्ट्ज तीसरे और हॉक टैन चौथे स्थान पर रहे। यह सूची दुनिया के सबसे अधिक वेतन पाने वाले अधिकारियों को दर्शाती है।