शंख मित्रा दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले CEO बन गए हैं

कौन हैं दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले CEO शंख मित्रा?

लेखन बिश्वजीत कुमार 07:05 pm Jun 25, 202607:05 pm

क्या है खबर?

भारतीय मूल के शंख मित्रा दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले CEO बन गए हैं। वॉल स्ट्रीट जनरल (WSJ) की नई रिपोर्ट के अनुसार, वह इस सूची में केवल एलन मस्क से पीछे हैं। मित्रा अमेरिका की रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी वेलटावर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) हैं। उनका कुल वेतन पैकेज 82.1 करोड़ डॉलर (लगभग 7,800 करोड़ रुपये) है। उनकी इस उपलब्धि ने दुनियाभर में भारतीय प्रतिभा की एक बार फिर चर्चा बढ़ा दी है।