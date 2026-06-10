ट्रंप प्रशासन ने नागरिकता रद्द करने की बड़ी कार्रवाई शुरू की है

H-1B वीजा धोखाधड़ी केस में फंसे भारतीय मूल के CEO नीरज शर्मा कौन हैं?

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:20 am Jun 10, 202609:20 am

क्या है खबर?

अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने नागरिकता रद्द करने की बड़ी कार्रवाई शुरू की है। न्याय विभाग ने 17 लोगों के खिलाफ मामला दायर किया है। इन पर नागरिकता हासिल करने के दौरान गलत जानकारी देने, धोखाधड़ी करने या अहम तथ्य छिपाने के आरोप हैं। इस सूची में भारत में जन्मे कारोबारी नीरज शर्मा का नाम भी शामिल है। सरकार का कहना है कि अगर आरोप साबित होते हैं तो उनकी अमेरिकी नागरिकता रद्द की जा सकती है।