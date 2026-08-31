टर्नस लंबे समय से ऐपल के साथ काम कर रहे हैं

कौन हैं जॉन टर्नस, जो टिम कुक की जगह बनेंगे ऐपल के CEO?

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:24 pm Aug 31, 202605:24 pm

क्या है खबर?

टेक दिग्गज कंपनी ऐपल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) टिम कुक अपना पद छोड़ने जा रहे हैं। 1 सितंबर से उनकी जगह कंपनी के हार्डवेयर इंजीनियरिंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जॉन टर्नस CEO की जिम्मेदारी संभालेंगे। कुक 2011 से ऐपल का नेतृत्व कर रहे हैं। हालांकि, वह कंपनी से अलग नहीं होंगे और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में काम करेंगे। यह बदलाव ऐपल के 9 सितंबर को होने वाले प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट से ठीक पहले हो रहा है।