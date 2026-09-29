चिरंतन देसाई MongoDB में CEO पद छोड़ मेटा में हुए शामिल

कौन हैं चिरंतन देसाई? MongoDB में CEO पद छोड़ मेटा में हुए शामिल

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:54 pm Sep 29, 202601:54 pm

क्या है खबर?

MongoDB के CEO चिरंतन सीजे देसाई कंपनी छोड़कर मेटा में शामिल हो गए हैं। वह मेटा में नए एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म अधिकारी की जिम्मेदारी संभालेंगे और सीधे CEO मार्क जुकरबर्ग को रिपोर्ट करेंगे। देसाई ने एक साल से भी कम समय पहले MongoDB के CEO का पद संभाला था। मेटा में वह कंपनी की AI तकनीक को कारोबारों के लिए इस्तेमाल होने वाले उत्पादों और सेवाओं में बदलने पर काम करेंगे। इससे मेटा की एंटरप्राइज AI रणनीति को बढ़ावा मिलेगा।