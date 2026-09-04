अनिल चक्रवर्ती शांतनु नारायण ने बाद बनेंगे एडोब के CEO

कौन हैं अनिल चक्रवर्ती? शांतनु नारायण ने बाद बनेंगे एडोब के CEO

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:23 pm Sep 04, 202601:23 pm

क्या है खबर?

एडोब ने भारतीय मूल के एग्जीक्यूटिव अनिल चक्रवर्ती को कंपनी का अगला प्रेसिडेंट और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) बनाने का ऐलान किया है। वह 1 दिसंबर, 2026 से जिम्मेदारी संभालेंगे और शांतनु नारायण की जगह लेंगे। नारायण 18 साल से ज्यादा समय तक कंपनी का नेतृत्व करने के बाद एग्जीक्यूटिव चेयर की भूमिका में जाएंगे। यह बदलाव ऐसे समय हुआ है, जब एडोब को AI की तेज तरक्की और बढ़ते मुकाबले के बीच अपनी रणनीति मजबूत करनी है।