दिनेश ठक्कर ने खरीदा 711 करोड़ रुपये का टावर

कौन हैं दिनेश ठक्कर, जिन्होंने जुहू में खरीदा 711 करोड़ रुपये का रिहायशी टावर?

लेखन बिश्वजीत कुमार 02:02 pm Sep 23, 202602:02 pm

क्या है खबर?

एंजेल वन के संस्थापक और चेयरमैन दिनेश ठक्कर ने मुंबई के जुहू में करीब 711 करोड़ रुपये में एक पूरा लग्जरी रिहायशी टावर खरीदने का सौदा किया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, यह टावर जुहू तारा रोड पर बने एम्बेसी टेराज़ा प्रोजेक्ट का हिस्सा है। एम्बेसी डेवलपमेंट्स ने इस सौदे को भारत की सबसे बड़ी एकल रिहायशी प्रॉपर्टी डील बताया है। ठक्कर ने एक फ्लैट के बजाय पूरी इमारत खरीदी है, जिसका कारपेट एरिया करीब 63,000 वर्ग फीट है।