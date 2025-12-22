कौन हैं आनंद वरदराजन, जिन्हें स्टारबक्स ने अपना नया CTO और कार्यकारी उपाध्यक्ष किया नियुक्त?
क्या है खबर?
कॉफीहाउस कंपनी स्टारबक्स ने भारतीय मूल के आनंद वरदराजन को अपना नया मुख्य तकनीकी अधिकारी (CTO) और कार्यकारी उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। कंपनी ने बताया कि वरदराजन 19 जनवरी से पदभार संभालेंगे और स्टारबक्स की एग्जीक्यूटिव लीडरशिप टीम का हिस्सा होंगे। वह सीधे कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) ब्रायन निकोल को रिपोर्ट करेंगे। इस नियुक्ति से स्टारबक्स अपने ग्लोबल टेक्नोलॉजी ऑपरेशन्स को और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ेगा।
परिचय
कौन हैं आनंद वरदराजन?
वरदराजन एक अनुभवी टेक्नोलॉजी लीडर हैं और भारतीय शैक्षणिक पृष्ठभूमि से आते हैं। वह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) के पूर्व छात्र रह चुके हैं। उन्होंने अमेरिका की पर्ड्यू यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल की है। इसके अलावा, यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन से कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री भी प्राप्त की है। उनकी पढ़ाई और तकनीकी समझ ने उन्हें बड़े ग्लोबल टेक प्लेटफॉर्म्स पर काम करने के लिए तैयार किया।
करियर
अमेजन में लंबा करियर
स्टारबक्स में शामिल होने से पहले वरदराजन ने करीब 19 साल तक ई-कॉमर्स दिग्गज कंपनी अमेजन में काम किया है। इस दौरान उन्होंने बड़े स्तर के कस्टमर-फोकस्ड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म विकसित किए। हाल के वर्षों में वह अमेजन के वर्ल्डवाइड ग्रोसरी स्टोर्स बिजनेस के लिए टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन ऑपरेशन्स की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। अमेजन से पहले उन्होंने ओरेकल और कई स्टार्टअप्स में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में भी काम किया है।
फायदा
स्टारबक्स को क्या होगा?
स्टारबक्स का कहना है कि वरदराजन के पास सुरक्षित और भरोसेमंद सिस्टम बनाने का गहरा अनुभव है। कंपनी को उम्मीद है कि उनकी लीडरशिप में टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स को नई गति मिलेगी। डिजिटल क्षमताएं मजबूत होंगी और कस्टमर एक्सपीरियंस बेहतर होगा। स्टारबक्स मानता है कि टेक्नोलॉजी को सही तरीके से स्केल कर वह अपने ग्लोबल बिजनेस में ऑपरेशनल एक्सीलेंस हासिल कर सकेगा और भविष्य की चुनौतियों के लिए खुद को तैयार करेगा।