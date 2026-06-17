यह अधिग्रहण 2026 की तीसरी तिमाही तक पूरा हो सकता है

कौन हैं अमन सेंगर, जिनकी AI कंपनी को 5,700 अरब रुपये में खरीद रही स्पेस-X?

लेखन बिश्वजीत कुमार 02:15 pm Jun 17, 202602:15 pm

क्या है खबर?

एलन मस्क की कंपनी स्पेस-X ने AI कोडिंग प्लेटफॉर्म कर्सर की मूल कंपनी एनीस्फीयर को 60 अरब डॉलर (लगभग 5,700 अरब रुपये) में खरीदने पर सहमति दे दी है। इस डील के बाद 25 वर्षीय भारतीय-अमेरिकी अमन सेंगर अचानक सुर्खियों में आ गए हैं। कर्सर के चार संस्थापकों में शामिल सेंगर को कम उम्र में बड़ी सफलता हासिल करने वाले टेक उद्यमियों में गिना जा रहा है। यह अधिग्रहण 2026 की तीसरी तिमाही तक पूरा हो सकता है।