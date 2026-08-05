टेवोल्डे गेब्रेमारियम बने एयर इंडिया के नए CEO

कौन हैं एयर इंडिया के नए CEO टेवोल्डे गेब्रेमारियम?

लेखन बिश्वजीत कुमार 07:04 pm Aug 05, 202607:04 pm

क्या है खबर?

टाटा समूह की एयरलाइन एयर इंडिया ने अपने नेतृत्व में बड़ा बदलाव किया है। कंपनी ने 5 अगस्त, 2026 को टेवोल्डे गेब्रेमारियम को नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) और प्रबंध निदेशक (MD) नियुक्त करने की घोषणा की। वह कैंपबेल विल्सन की जगह यह जिम्मेदारी संभालेंगे। एयर इंडिया का कहना है कि उनका वैश्विक अनुभव और नेतृत्व क्षमता कंपनी को विकास के अगले चरण में ले जाने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगी।