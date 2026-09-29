अमेरिका में विशाल स्टील फैक्ट्री लगाएगा एस्सार ग्रुप

कौन हैं शशि और रवि रुइया, जिनका एस्सार ग्रुप लगाएगा अमेरिका में विशाल स्टील फैक्ट्री?

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:34 am Sep 29, 202610:34 am

क्या है खबर?

भारत का एस्सार ग्रुप अमेरिका में सबसे बड़ा विदेशी निवेश करने जा रहा है। समूह ने अमेरिका में 18 अरब डॉलर (लगभग 1,700 अरब रुपये) निवेश की घोषणा की है, जिसमें आयोवा में 15 अरब डॉलर का स्टील प्लांट बनाना शामिल है। इस परियोजना को एस्सार की मेसाबी मेटालिक्स विकसित करेगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को व्हाइट हाउस में इसकी घोषणा की। इस दौरान रुइया परिवार के सदस्य मौजूद रहे और रेवंत रुइया ने योजना की जानकारी दी।