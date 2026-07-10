कार इंश्योरेंस में बारिश से हुए कौन-कौन से नुकसान होते हैं कवर?
क्या है खबर?
बारिश के मौसम में कई जगह जलभराव, पेड़ गिरने और सड़क पर पानी भरने से कारों को नुकसान पहुंचता है। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि क्या इंश्योरेंस कंपनी इस नुकसान की भरपाई करेगी। इसका जवाब आपकी मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी पर निर्भर करता है। अगर सही तरह का इंश्योरेंस लिया गया है, तो कई तरह के नुकसान का दावा किया जा सकता है, लेकिन हर स्थिति में क्लेम नहीं मिलता।
#1
कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में मिलता है यह कवर
अगर आपकी कार पर कॉम्प्रिहेंसिव या स्टैंडअलोन ओन डैमेज पॉलिसी है, तो बाढ़, भारी बारिश, तूफान और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं से हुए कई नुकसान कवर हो सकते हैं। ऐसे मामलों में कार की बॉडी, सस्पेंशन, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स और अंदरूनी हिस्सों को हुए नुकसान का दावा किया जा सकता है। वहीं केवल थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी अपनी कार को हुए नुकसान का खर्च कवर नहीं करती और इसका ध्यान रखना हमेशा जरूरी होता है।
#2
हर तरह का इंजन डैमेज नहीं होता कवर
अगर कार पानी में फंसने के बाद उसे दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की जाती है और इंजन में पानी चला जाता है, तो ऐसे नुकसान का क्लेम सामान्य पॉलिसी में नहीं मिलता। इस तरह के इंजन डैमेज के लिए अलग से इंजन प्रोटेक्शन ऐड-ऑन लेना जरूरी होता है। इसलिए बारिश के दौरान कार गहरे पानी में फंस जाए तो उसे दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और तुरंत सुरक्षित जगह पर मदद लेनी चाहिए।
#3
क्लेम लेने के लिए इन बातों का रखें ध्यान
अगर कार को नुकसान हो जाए, तो सबसे पहले उसकी फोटो और वीडियो लें और बिना देरी किए इंश्योरेंस कंपनी को जानकारी दें। कंपनी के निरीक्षण से पहले अपनी तरफ से मरम्मत शुरू नहीं करानी चाहिए। कार को अधिकृत वर्कशॉप में ही ले जाएं और सभी जरूरी दस्तावेज तैयार रखें। सही प्रक्रिया अपनाने, समय पर सूचना देने और पॉलिसी की शर्तों का पालन करने से क्लेम मिलने की संभावना काफी बढ़ जाती है।