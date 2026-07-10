सड़क पर पानी भरने से कारों को नुकसान पहुंचता है

कार इंश्योरेंस में बारिश से हुए कौन-कौन से नुकसान होते हैं कवर?

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:47 am Jul 10, 202609:47 am

क्या है खबर?

बारिश के मौसम में कई जगह जलभराव, पेड़ गिरने और सड़क पर पानी भरने से कारों को नुकसान पहुंचता है। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि क्या इंश्योरेंस कंपनी इस नुकसान की भरपाई करेगी। इसका जवाब आपकी मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी पर निर्भर करता है। अगर सही तरह का इंश्योरेंस लिया गया है, तो कई तरह के नुकसान का दावा किया जा सकता है, लेकिन हर स्थिति में क्लेम नहीं मिलता।