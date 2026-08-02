कई बार UPI से एक ही लेन-देन के लिए 2 बार पैसा कट जाता है

UPI से 2 बार कटा हुआ पैसा कहां जाता है? जानिए उसे वापस पाने का तरीका

क्या है खबर?

भारत में किराना दुकान से लेकर बड़े मॉल तक हर कोई एक क्लिक में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) से भुगतान कर रहा है। कई बार नेटवर्क की खराबी, सर्वर में गड़बड़ी या ऐप के धीमे काम करने के कारण एक ही लेन-देन के लिए बैंक खाते से 2 बार पैसे कट जाते हैं। ऐसी स्थिति में यूजर्स परेशान होने लगते हैं कि उनका मेहनत का पैसा कहीं डूब तो नहीं गया। आइए जानते हैं आखिर यह पैसा कहां जाता है।