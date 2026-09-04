सही फैसला आपकी मौजूदा आर्थिक स्थिति और दूसरे कर्जों पर भी निर्भर करता है

पर्सनल लोन कब जल्दी चुकाना चाहिए? ये बातें जानकर ही लें फैसला

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:48 am Sep 04, 202609:48 am

क्या है खबर?

पर्सनल लोन पर ब्याज ज्यादा होने के कारण कई लोग अतिरिक्त पैसा मिलते ही इसे जल्दी खत्म करना चाहते हैं। हालांकि, हर स्थिति में ऐसा करना फायदेमंद नहीं होता। लोन बंद करने से पहले यह देखना जरूरी है कि कितना ब्याज अभी बाकी है, प्रीपेमेंट या फोरक्लोजर चार्ज कितना लगेगा और आपके पास इमरजेंसी के लिए पर्याप्त पैसा बच रहा है या नहीं। सही फैसला आपकी मौजूदा आर्थिक स्थिति और दूसरे कर्जों पर भी निर्भर करता है।