कब फायदेमंद होता है लोन बीमा? जानिए कब बन जाएगा अतिरिक्त खर्चा

कई लोग लोन बीमा लेते हैं, जिसे क्रेडिट सुरक्षा या लोन कवर भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य आपके साथ कोई गंभीर दुर्घटना होने पर आपके बकाया पर्सनल लोन का भुगतान करना है। यह बीमा मुख्य रूप से ऋणदाता की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। उसके परिवार पर कर्जे का बोझ नहीं आता है। कुछ स्थितियों में यह महंगा साबित हो सकता है। आइये बीमा लोन कब फायदेमंद होता है और कब यह अतिरिक्त खर्चा बन जाता है।

जरूरी इन परिस्थितियों में फायदे का साैदा जब आप परिवार के एकमात्र या मुख्य कमाने वाले हों और आपने बड़ा पसर्नल लोन लिया हो, लेकिन जीवन बीमा नहीं कराया तो आपके साथ कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो आपके परिवार को किश्तें चुकाने में कठिनाई हो सकती है। जब आपके पास कोई टर्म लाइफ इंश्योरेंस न हो या मौजूदा बीमा अपर्याप्त हो। बुजुर्ग या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से ग्रस्त लोगों के लिए भी उपयोगी है, जिनके लिए टर्म इंश्योरेंस खरीदना महंगा या मुश्किल होता है।

अनुपयोगी इन लोगों के लिए अनुपयोगी होता है यह लोन कई लोग लोन बीमा केवल उस सुरक्षा की नकल है, जो उनके पास पहले से ही है। अगर, आपके पास उचित टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो आपका पर्सनल लोन पहले से ही कवर है। आपका परिवार भुगतान के एक हिस्से का उपयोग लोन चुकाने के लिए कर सकता है और शेष राशि का दूसरा उपयोग कर सकते हैं। इस मामले में लोन बीमा के लिए अलग से भुगतान करने से आमतौर पर कोई खास लाभ नहीं मिलता है।

अतिरिक्त खर्चा ऐसे बोझ बन जाता है लोन बीमा लोन बीमा प्रीमियम अक्सर प्रदान किए गए कवरेज के हिसाब से अधिक होते हैं। कई ऋणदाता प्रीमियम को लोन राशि में अग्रिम रूप से जोड़ देते हैं। इसका मतलब है कि आप बीमा पर भी ब्याज का भुगतान कर रहे हैं, जिससे उधार लेने की प्रभावी लागत बढ़ जाती है। कवरेज भी उतना व्यापक नहीं है, जितना कि ज्यादातर लोग समझते हैं। नौकरी छूटने का कवर लिया तो जाता है, लेकिन इसमें कई शर्तें जोड़ दी जाती हैं।

