कंपनी नौकरी जाने वाले कर्मचारियों को सेवरेंस देने की तैयारी कर रही है

ओरेकल की छंटनी से प्रभावित कर्मचारियों को राहत पैकेज में क्या मिलेगा?

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:59 pm Sep 15, 202601:59 pm

क्या है खबर?

टेक कंपनी ओरेकल में छंटनी के बाद प्रभावित अमेरिकी कर्मचारियों के सामने सवाल है कि राहत पैकेज में उन्हें क्या कुछ मिलेगा। बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी नौकरी जाने वाले कर्मचारियों को सेवरेंस देने की तैयारी कर रही है। यह खबर ऐसे समय आई है, जब ओरेकल AI और डाटा सेंटर पर अरबों डॉलर खर्च कर रही है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक नई छंटनी से प्रभावित कर्मचारियों की संख्या सार्वजनिक नहीं की है।