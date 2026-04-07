जेपी मॉर्गन के CEO जेमी डिमन ने AI को लेकर क्या चेतावनी दी है?

वित्तीय कंपनी जेपी मॉर्गन चेस के CEO जेमी डिमन ने शेयरधारकों को लिखे अपने पत्र में बढ़ते वैश्विक संकटों पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि दुनिया इस समय आर्थिक अनिश्चितता, युद्ध और तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी जैसे कई बड़े दबावों से गुजर रही है। उन्होंने अमेरिका से अपने मूल्यों पर दोबारा ध्यान देने की अपील की और कहा कि यह समय देश के सिद्धांतों को फिर से मजबूत करने का है।

AI AI तेजी से बदल रहा है काम करने का तरीका डिमन ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की रफ्तार अब तक की किसी भी तकनीकी बदलाव से ज्यादा तेज है। उन्होंने माना कि AI आने वाले समय में काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है। बैंक भी इसे अपनाने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। हालांकि, उन्होंने साफ कहा कि अभी यह समझना मुश्किल है कि इसका पूरा असर क्या होगा और कौन इससे सबसे ज्यादा फायदा उठाएगा।

जोखिम AI में मौके भी हैं, लेकिन जोखिम भी बड़े उन्होंने चेतावनी दी कि AI सिर्फ फायदे ही नहीं बल्कि कई अनजान जोखिम भी लेकर आ रहा है। डिमन के अनुसार, इस तकनीक के दूसरे और तीसरे स्तर के असर समाज और नौकरियों पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि कंपनियों को सतर्क रहकर AI का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ ही, यह भी जरूरी है कि कर्मचारी इस बदलाव के लिए तैयार रहें, क्योंकि काम के तरीके तेजी से बदलने वाले हैं।

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