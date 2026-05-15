UPI पेमेंट अटका तो क्या करें? समझिए रिफंड और शिकायत का पूरा प्रोसेस

आज के समय में UPI सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले डिजिटल पेमेंट तरीकों में शामिल हो चुका है। इसकी मदद से लोग कुछ सेकंड में पैसे भेज देते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि अकाउंट से पैसे कट जाते हैं और सामने वाले तक नहीं पहुंचते। ऐसी दिक्कतें आमतौर पर सर्वर समस्या, नेटवर्क खराब होने या बैंकिंग सिस्टम में तकनीकी गड़बड़ी की वजह से होती हैं। हालांकि, ऐसे मामलों में घबराने की जरूरत नहीं होती।

प्रक्रिया कटे हुए पैसे कहां जाते हैं? अगर UPI ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, तो कटा हुआ पैसा आमतौर पर वापस उसी बैंक अकाउंट में लौट आता है। यह रिफंड एक से पांच कार्य दिवस के भीतर पूरा हो सकता है। इस दौरान बैंक अकाउंट में पैसा डेबिट दिख सकता है, लेकिन वह प्रोसेस में रहता है। अलग-अलग बैंकों और नेटवर्क की स्थिति के कारण रिफंड का समय थोड़ा बदल सकता है। इसलिए यूजर्स को तुरंत घबराकर दोबारा पैसे भेजने से बचना चाहिए।

ट्रांजैक्शन स्टेटस ट्रांजैक्शन स्टेटस जरूर जांचें ऐसी स्थिति में सबसे पहले अपने UPI ऐप में जाकर ट्रांजैक्शन का स्टेटस जांचना चाहिए। अगर स्टेटस 'पेंडिंग' या 'फेल' दिख रहा है, तो कुछ समय इंतजार करना बेहतर माना जाता है। यूजर्स को ट्रांजैक्शन आईडी भी संभालकर रखनी चाहिए, क्योंकि बाद में शिकायत दर्ज करने में इसकी जरूरत पड़ती है। बिना पूरी जानकारी देखे लगातार कई बार पेमेंट करने से समस्या और बढ़ सकती है। ज्यादातर मामलों में सिस्टम खुद ट्रांजैक्शन को रिवर्स करके पैसा वापस भेज देता है।

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