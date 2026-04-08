स्वास्थ्य बीमा में टॉप-अप या सुपर टाॅप-अप प्लान चुनने से पहले इनमें अंतर पता होना जरूरी है

स्वास्थ्य बीमा में टॉप-अप या सुपर टाॅप-अप में से क्या चुनें? जानिए दोनों में अंतर

क्या है खबर?

स्वास्थ्य बीमा में टॉप-अप और सुपर टॉप-अप स्कीम्स एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, लेकिन इनको लेकर लोगों के बीच कई गलतफहमियां बनी हुई हैं। जानकारों की मानें तो समझ की कमी दावों से संबंधित मामलों में आपका जेब खर्च बढ़ा सकते हैं। दोनों के बीच अंतर बीमा कवरेज की सीमा समाप्त होने के बाद डिडक्टिबल आधार पर इन्हें लागू करने के तरीके के कारण होता है। आइये जानते हैं टॉप-अप और सुपर टॉप-अप में क्या अंतर होता है।