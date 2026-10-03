कई बार नई कंपनी में जमा रकम अलग दिखाई दे सकती है

नौकरी बदलने पर EPF का पैसा अलग दिखे तो क्या करें?

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:26 pm Oct 03, 202612:26 pm

क्या है खबर?

नौकरी बदलने पर EPF का पुराना पैसा खत्म नहीं होता, लेकिन कई बार नई कंपनी में जमा रकम अलग दिखाई दे सकती है। ऐसे में सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि पुरानी नौकरी का मेंबर अकाउंट उसी UAN से जुड़ा है या नहीं। UAN नौकरी बदलने पर नहीं बदलता और पूरे करियर में यही नंबर इस्तेमाल होता है। अगर पुराना बैलेंस अलग दिख रहा है, तो घबराने के बजाय पहले अकाउंट और ट्रांसफर की स्थिति जांचें।