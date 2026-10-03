नौकरी बदलने पर EPF का पैसा अलग दिखे तो क्या करें?
क्या है खबर?
नौकरी बदलने पर EPF का पुराना पैसा खत्म नहीं होता, लेकिन कई बार नई कंपनी में जमा रकम अलग दिखाई दे सकती है। ऐसे में सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि पुरानी नौकरी का मेंबर अकाउंट उसी UAN से जुड़ा है या नहीं। UAN नौकरी बदलने पर नहीं बदलता और पूरे करियर में यही नंबर इस्तेमाल होता है। अगर पुराना बैलेंस अलग दिख रहा है, तो घबराने के बजाय पहले अकाउंट और ट्रांसफर की स्थिति जांचें।
#1
UAN और मेंबर अकाउंट की जानकारी जांचें
सबसे पहले EPFO की वेबसाइट पर अपने मेंबर अकाउंट में लॉग इन करें और रोजगार की जानकारी और पासबुक देखें।
पुरानी और नई नौकरी की मेंबर ID एक ही UAN के तहत दिखनी चाहिए। अगर नई कंपनी ने गलती से दूसरा UAN बना दिया है, तो इसे नजरअंदाज न करें।
दोनों अकाउंट को जोड़ने की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ सकती है, ताकि PF जमा रकम और नौकरी की पुरानी सेवा का रिकॉर्ड एक साथ जुड़ सके।
#2
KYC और ट्रांसफर की स्थिति जरूर देखें
अपना नाम, जन्मतिथि, आधार और KYC की जानकारी भी जांच लें।
इनमें अंतर होने पर PF ट्रांसफर में परेशानी आ सकती है। पुरानी नौकरी की एग्जिट डेट दर्ज है या नहीं, यह भी जरूर देखें। नौकरी बदलने के बाद पुरानी PF रकम आम तौर पर नए अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है।
अगर ट्रांसफर अपने आप नहीं हुआ है, तो पात्र होने पर ऑनलाइन ट्रांसफर क्लेम की स्थिति जांचें और जरूरी प्रक्रिया पूरी करें।
#3
पैसा निकालने से पहले समस्या का कारण जानें
सिर्फ इसलिए पुराना EPF पैसा निकालने की जल्दबाजी न करें कि वह अलग अकाउंट में दिखाई दे रहा है।
अगर आप नई EPF वाली नौकरी कर रहे हैं, तो पुरानी रकम को मौजूदा अकाउंट में ट्रांसफर करना आम तौर पर सही प्रक्रिया है। ट्रांसफर की स्थिति साफ न हो तो EPFO की आधिकारिक शिकायत व्यवस्था का इस्तेमाल करें।
नौकरी बदलने के बाद UAN, पासबुक और रोजगार का रिकॉर्ड जरूर जांचते रहें, ताकि पैसा और सेवा रिकॉर्ड सुरक्षित रहें।