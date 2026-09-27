DTI आपके पर्सनल लोन की पात्रता को प्रभावित करता है

DTI पर्सनल लोन मंजूरी क्या भूमिका निभाता है? जानिए कैसे की जाती है इसकी गणना

क्या है खबर?

पर्सनल लोन मंजूर करते समय बैंक आपका वेतन और अच्छा क्रेडिट स्कोर देखता है। हालांकि, एक और जानकारी भी फैसले पर असर डाल सकती है और वो है आपका डेट-टू-इनकम रेशियो (DTI)। यह आपके कर्ज और आय के अनुपात को दिखाता है, जिसे अक्सर फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो (FOIR) के जरिए आंका जाता है। इसका कम या ज्यादा होना लोन आवेदन मंजूरी को प्रभावित करता है। आइए जानते हैं इसका लोन आवेदन पर क्या असर पड़ता है।