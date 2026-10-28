जियो प्लेटफॉर्म्स की शेयर बाजार में शुरुआत के साथ क्या रिकॉर्ड बने?
क्या है खबर?
रिलायंस इंडस्ट्रीज की डिजिटल सेवा कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स ने 28 अक्टूबर को शेयर बाजार में कदम रखा है। कंपनी के 30,188 करोड़ रुपये के IPO को लेकर निवेशकों में काफी दिलचस्पी देखने को मिली। शेयर BSE और NSE पर सूचीबद्ध हुए। इस IPO के जरिए कंपनी ने बाजार में अपनी जगह बनाई है। लिस्टिंग के बाद जियो प्लेटफॉर्म्स का कारोबार, निवेशकों की मांग और कंपनी के बाजार मूल्य को लेकर चर्चा तेज हो गई।
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सबसे बड़े IPO और आवेदनों का रिकॉर्ड बनाया
जियो प्लेटफॉर्म्स ने भारत के सबसे बड़े IPO का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया।
कंपनी का 30,188 करोड़ रुपये का इश्यू हुंडई मोटर इंडिया के 27,870 करोड़ रुपये के IPO से बड़ा रहा। इसके अलावा, जियो को 1.38 करोड़ से ज्यादा आवेदन मिले, जो देश में किसी IPO के लिए सबसे अधिक बताए गए हैं।
इससे पहले सबसे ज्यादा आवेदन मिलने का रिकॉर्ड 97.33 लाख था। इस तरह जियो ने इश्यू के आकार और आवेदनों, दोनों में नया रिकॉर्ड बनाया।
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निवेशकों की बोलियों और भागीदारी में भी बनाया रिकॉर्ड
जियो प्लेटफॉर्म्स के IPO में निवेशकों ने करीब 4.9 लाख करोड़ रुपये की बोलियां लगाईं। खुदरा निवेशकों की ओर से 1.05 करोड़ से ज्यादा आवेदन आए।
बड़े संस्थागत निवेशकों ने करीब 3.87 लाख करोड़ रुपये के शेयरों के लिए बोली लगाई और उनके लिए आरक्षित हिस्सा 70.55 गुना भरा। IPO खुलने से पहले एंकर निवेशकों ने भी करीब 2.5 लाख करोड़ रुपये की बोलियां लगाईं।
इन आंकड़ों ने IPO में निवेशकों की बड़ी भागीदारी को दिखाया।
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महज 100 मिनट में पूरा सब्सक्राइब होने का रिकॉर्ड
जियो प्लेटफॉर्म्स का IPO 21 अक्टूबर को खुलने के करीब 100 मिनट के भीतर पूरी तरह सब्सक्राइब हो गया।
बड़े संस्थागत निवेशकों के लिए आरक्षित हिस्सा सिर्फ 10 मिनट में भर गया था। पहले दिन कारोबार खत्म होने तक IPO को कुल उपलब्ध शेयरों के मुकाबले 3.16 गुना आवेदन मिल चुके थे।
इस इश्यू में करीब 27 करोड़ नए शेयर जारी किए गए। कंपनी इस रकम का इस्तेमाल मुख्य रूप से रिलायंस जियो इन्फोकॉम का कर्ज चुकाने में करेगी।
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लिस्टिंग पर 21.36 फीसदी की बढ़त
जियो प्लेटफॉर्म्स के शेयर 1,119 रुपये के इश्यू प्राइस के मुकाबले 1,358 रुपये पर सूचीबद्ध हुए।
इस तरह कंपनी ने 21.36 फीसदी प्रीमियम के साथ बाजार में शुरुआत की है। लिस्टिंग के समय उसका बाजार मूल्य करीब 12.51 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया।
इस आंकड़े के साथ जियो ने भारती एयरटेल को पीछे छोड़ दिया और बाजार मूल्य के लिहाज से दूसरी सबसे बड़ी सूचीबद्ध कंपनी बनी। पहले स्थान पर करीब 15.90 लाख करोड़ रुपये मूल्य वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज रही।