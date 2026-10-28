जियो प्लेटफॉर्म्स की शेयर बाजार में शुरुआत के साथ क्या रिकॉर्ड बने?

जियो प्लेटफॉर्म्स का IPO 21 अक्टूबर को खुलने के करीब 100 मिनट के भीतर पूरी तरह सब्सक्राइब हो गया।

बड़े संस्थागत निवेशकों के लिए आरक्षित हिस्सा सिर्फ 10 मिनट में भर गया था। पहले दिन कारोबार खत्म होने तक IPO को कुल उपलब्ध शेयरों के मुकाबले 3.16 गुना आवेदन मिल चुके थे।

इस इश्यू में करीब 27 करोड़ नए शेयर जारी किए गए। कंपनी इस रकम का इस्तेमाल मुख्य रूप से रिलायंस जियो इन्फोकॉम का कर्ज चुकाने में करेगी।