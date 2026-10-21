जियो के IPO ने पहले ही दिन कौन-कौन से रिकॉर्ड बनाए?

जियो ने IPO के आकार के मामले में भारत के पिछले सबसे बड़े IPO का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।

कंपनी ने 30,213 करोड़ रुपये के शेयर बिक्री के लिए पेश किए हैं। इससे पहले हुंडई मोटर इंडिया का 27,870 करोड़ रुपये का IPO इस मामले में सबसे आगे था।

जियो के IPO ने शेयर बाजार में अब तक के सबसे बड़े IPO के रूप में जगह बनाई है। इससे देश के प्राथमिक बाजार में इसकी अहमियत भी बढ़ गई है।