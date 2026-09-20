लोन ऐप से मिनटों में मिल जाएगा पैसा, लेने से पहले पता कर लें ये बातें

कुछ ऐप्स बैंकों या NBFC के लिए लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर (LSP) के तौर पर काम करते हैं। RBI के डिजिटल लेंडिंग नियमों का पालन करने की जिम्मेदारी रेगुलेटेड लेंडर की होती है।

लोन लेने से पहले लोन देने वाले बैंक या NBFC का नाम पता करें।

अगर, कोई ऐप नहीं बताता कि लोन कौन दे रहा है, किसी पर्सनल अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने को कहता है या लोन से जुड़े दस्तावेज देने से मना करता है तो सावधान रहें।