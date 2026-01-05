शादी का बीमा क्या है और क्या-क्या कवर करता है?

भारत में शादी सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि बड़ा सामाजिक और पारिवारिक आयोजन होता है। इसमें लाखों से लेकर करोड़ों रुपये तक खर्च हो जाते हैं। महीनों की प्लानिंग के बावजूद बीमारी, मौसम, वेन्यू या वेंडर की समस्या जैसी अनहोनी आ सकती है। ऐसी स्थिति में आर्थिक नुकसान के साथ मानसिक तनाव भी बढ़ता है। इसी जोखिम से बचाने के लिए वेडिंग इंश्योरेंस को जरूरी सुरक्षा कवच माना जा रहा है, जो शादी के बड़े खर्च को सुरक्षित करता है।

#1 वेडिंग इंश्योरेंस क्या है? वेडिंग इंश्योरेंस एक खास पॉलिसी होती है, जो शादी से जुड़ी अचानक आर्थिक हानि को कवर करती है। इसमें शादी का कैंसिल या पोस्टपोन होना, वेन्यू खराब होना, वेंडर की सर्विस फेल होना, एक्सीडेंट या चोट, पब्लिक लायबिलिटी और शादी की प्रॉपर्टी का नुकसान शामिल है। कुछ पॉलिसी फूड पॉइजनिंग, गिफ्ट चोरी जैसी स्थितियों को भी कवर करती हैं, जिससे शादी से जुड़ा बड़ा निवेश काफी हद तक सुरक्षित रहता है।

#2 किन हालात में नहीं मिलता क्लेम? हर इंश्योरेंस की तरह वेडिंग इंश्योरेंस में भी कुछ एक्सक्लूजन होते हैं। हड़ताल, दंगे या सिविल अशांति की वजह से शादी रद्द होने पर क्लेम नहीं मिलता है। आतंकवाद, किडनैपिंग, ट्रांसपोर्ट में देरी, जानबूझकर किया गया नुकसान, युद्ध जैसी स्थिति और आत्महत्या से जुड़ी घटनाएं भी कवरेज में शामिल नहीं होतीं। ऐसे में पॉलिसी लेते समय शर्तों को ध्यान से पढ़ना बेहद जरूरी होता है, ताकि बाद में कोई भ्रम न रहे।

