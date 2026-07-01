EPFO का स्कीम सर्टिफिकेट क्या है, नौकरी छोड़ने वालों के लिए क्यों है जरूरी?

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स्कीम सर्टिफिकेट क्यों है जरूरी?

EPFO का स्कीम सर्टिफिकेट बताता है कि आपने कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में कितने वर्षों तक योगदान दिया है। इसमें आपके परिवार के पात्र सदस्यों की जानकारी भी दर्ज रहती है। अगर आप पेंशन पाने की उम्र से पहले नौकरी छोड़ देते हैं, तो यह दस्तावेज आपकी पेंशन सेवा को सुरक्षित रखता है। बाद में दोबारा EPF वाली नौकरी मिलने पर यही रिकॉर्ड आपकी पेंशन अवधि में जोड़ा जा सकता है और पुरानी सेवा का लाभ मिलता है।