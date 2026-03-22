कई लोग रखते हैं बहुत सारे बैंक खाते, जानिए फायदेमंद या नुकसान का सौदा

समय के साथ आपके कई बैंक खाते बढ़ते चले जाते हैं। इनमें पिछली नौकरी का वेतन खाता, शादी के बाद खोला गया संयुक्त खाता, कैशबैक ऑफर के लिए डिजिटल खाता, उच्च ब्याज दर के लिए एक और खाता हो सकता है। इनमें से कोई भी अपने आप में अनावश्यक नहीं लगता। बहुत अधिक खाते होने से भ्रम, खर्चों में चूक और बचत का बिखराव हो सकता है। आइये जानते हैं ज्यादा खाते रखने के क्या नुकसान हो सकते हैं।

आवश्यकता एक ही खाता होता है जरूरी हर किसी को एक मुख्य खाते की आवश्यकता होती है, जहां आय जमा होती है और नियमित खर्च होते हैं। यह खाता स्थिर, नियमित रूप से निगरानी में होना चाहिए। किराया, EMI, बीमा प्रीमियम, सदस्यता शुल्क जैसे ऑटोमैटिक भुगतान इसी खाते से होने चाहिए। जब ​​पैसा एक ही जगह से आता-जाता है तो उसे ट्रैक करना आसान होता है। व्यावसायिक और व्यक्तिगत फाइनेंस को अलग-अलग रखने, विभिन्न देशों और लोन या लाभों से जुड़े ज्यादा खाते रखना ठीक होता है।

नुकसान अधिक खाते होने पर होगा पैसों का नुकसान एक से अधिक खाते होने का मतलब यह नहीं है कि हमारी हर एक जरूरत के लिए अलग-अलग खाते हों, लेकिन इससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जहां हमारे पास कई खाते हों, जिनका कोई विशिष्ट उद्देश्य न हो। इससे जुर्माने या बिलों के भुगतान में देरी से बचने के लिए बार-बार इन अकाउंट्स के बीच पैसे का लेन-देन करना पड़ता है। 3 से अधिक खाते होने से पैसों के नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।

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