फोकस्ड और फ्लेक्सी-कैप फंड्स में क्या है अंतर? जानिए दोनों कौनसा बेहतर विकल्प
क्या है खबर?
म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों ने फोकस्ड फंड्स और फ्लेक्सी-कैप फंड्स के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन कई इनके बीच अंतर नहीं जानते हैं। दोनों के बीच मुख्य अंतर लचीलापन है। फोकस फंड्स में यह बताना पड़ता है मार्केट कैप पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। इसके विपरीत फ्लेक्सी-कैप फंड्स एक लचीला दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। आइये जानते हैं दोनों फंड्स में से निवेश के लिए सही विकल्प कौनसा है।
अंतर
दोनों के बीच यह है अंतर
फोकस्ड फंड्स सीमित शेयरों (अधिकतम 30 कंपनियों) में निवेश करते हैं। ये फंड मैनेजर की मजबूत राय पर आधारित होते हैं, इसलिए वे चुनिंदा अच्छी कंपनियों पर पूरा दांव लगाते हैं। फ्लेक्सी-कैप फंड मैनेजर को लार्ज-कैप, मिड-कैप और स्मॉल-कैप शेयर्स में पूरी आजादी देते हैं। इसमें कोई फिक्स्ड अलॉटमेंट नहीं होता और बाजार की स्थिति के हिसाब से मैनेजर 100 फीसदी लार्ज-कैप या मिड/स्मॉल-कैप में भी निवेश कर सकता है। यह शेयर डायवर्सिफिकेशन और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करते हैं।
विकल्प
दोनों में किस विकल्प में लगाएं पैसा?
फोकस्ड फंड और फ्लेक्सी-कैप फंड में अंतर कम और समानता ज्यादा हैं। दोनों ही लार्ज-कैप, मिड-कैप और स्मॉल-कैप स्टॉक में निवेश कर सकते हैं, लेकिन इनमें बड़ा अंतर ये है कि फ्लेक्सी-कैप फंड जितने चाहें उतने स्टॉक में निवेश कर सकते हैं, जबकि फोकस्ड फंड में यह लिमिट 30 स्टॉक की होती है। आंकड़े बताते हैं कि निवेशकों का रुझान फ्लेक्सी-कैप फंड्स में ज्यादा रहा है, जिसकी वजह लंबे समय में ज्यादा रिटर्न मिलना रहा है।