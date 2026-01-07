फोकस्ड और फ्लेक्सी-कैप फंड्स में क्या है अंतर? जानिए दोनों कौनसा बेहतर विकल्प 

अंतर

दोनों के बीच यह है अंतर

फोकस्ड फंड्स सीमित शेयरों (अधिकतम 30 कंपनियों) में निवेश करते हैं। ये फंड मैनेजर की मजबूत राय पर आधारित होते हैं, इसलिए वे चुनिंदा अच्छी कंपनियों पर पूरा दांव लगाते हैं। फ्लेक्सी-कैप फंड मैनेजर को लार्ज-कैप, मिड-कैप और स्मॉल-कैप शेयर्स में पूरी आजादी देते हैं। इसमें कोई फिक्स्ड अलॉटमेंट नहीं होता और बाजार की स्थिति के हिसाब से मैनेजर 100 फीसदी लार्ज-कैप या मिड/स्मॉल-कैप में भी निवेश कर सकता है। यह शेयर डायवर्सिफिकेशन और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करते हैं।