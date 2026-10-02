इनके रिपेयर या बदलने का खर्च ज्यादा हो सकता है

EV और पेट्रोल-डीजल कार के इंश्योरेंस में क्या होता है अंतर? जानें जरूरी बातें

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:48 pm Oct 02, 202606:48 pm

क्या है खबर?

अगर आप पेट्रोल या डीजल कार की जगह इलेक्ट्रिक कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो इंश्योरेंस को भी ध्यान में रखना जरूरी है। EV का बेसिक इंश्योरेंस ढांचा पेट्रोल और डीजल कार जैसा ही रहता है, लेकिन कुछ चीजों में अंतर हो सकता है। इलेक्ट्रिक कार में बैटरी, इलेक्ट्रिक मोटर और दूसरे महंगे उपकरण होते हैं। इनके रिपेयर या बदलने का खर्च ज्यादा हो सकता है, इसलिए पॉलिसी लेते समय इनका कवर जरूर देखना चाहिए।