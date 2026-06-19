AGM में आकाश अंबानी ने बताईं AI योजनाएं

AI को लेकर क्या है रिलायंस की बड़ी योजना? AGM में आकाश अंबानी ने बताया रोडमैप

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:45 pm Jun 19, 202603:45 pm

क्या है खबर?

रिलायंस इंडस्ट्रीज की 49वीं सालाना आम बैठक में रिलायंस जियो इंफोकॉम के चेयरमैन आकाश अंबानी ने कंपनी की AI योजनाओं को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि रिलायंस 2026 के आखिर तक अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर के पहले 120 मेगावाट चरण को चालू कर देगी। कंपनी रिलायंस इंटेलिजेंस के तहत भारत का 'सॉवरेन AI बैकबोन' तैयार कर रही है। इसका उद्देश्य देश में AI के लिए कंप्यूट क्षमता की चुनौतियों को दूर करना है।