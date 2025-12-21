क्या होता है साइबर बीमा? जानिए इसमें क्या होता है कवर
क्या है खबर?
वर्तमान में साइबर हमले आम हाेते जा रहे हैं, जिससे लोगों को और कंपनियों को डाटा के साथ-साथ भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में सभी के मन में सवाल उठता है कि क्या इसकी भरपाई के लिए भी कोई बीमा पॉलिसी है तो इसका जवाब यह है कि साइबर बीमा व्यक्तिगत या कंपनियों के इस तरह के नुकसानों को कवर करता है। आइए जानते हैं साइबर बीमा के क्या फायदे हैं।
साइबर बीमा
क्या होता है साइबर बीमा?
बढ़ते साइबर हमलों को देखते हुए यह बीमा अब बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि इसमें कई बार भारी वित्तीय नुकसान झेलना पड़ सकता है। अगर, आपके बिजनेस पर साइबर अटैक हुआ है तो ये आपके व्यावसाय को फिस से खड़ा करने में मदद करेगा। किसी का UPI हैक होता है या किसी की नेट बैंकिंग से पैसे कट जाते हैं या किसी को इंस्टाग्राम हैक कर ब्लैकमेल किया जाता है तो भी यह बीमा आपकी मदद करता है।
कवर
बीमा में क्या-क्या होता है कवर?
यह बीमा डाटा चोरी और नुकसान, बिजनेस के नुकसान, ग्राहकों के नुकसान, सभी कानूनी और अन्य खर्चों को कवर करता है। इसके लिए बीमा कंपनियां निर्धारित प्रीमियम लेती हैं। अगर, कभी साइबर अटैक या फ्रॉड हो गया तो आप तुरंत बीमा कंपनी को जानकारी देते हैं। वह नुकसान का आकलन करती है और मामला पॉलिसी के दायरे में हुआ तो आपको क्लेम देकर नुकसान की भरपाई करती है। यह स्वास्थ्य या कार बीमा की तरह ही काम करता है।