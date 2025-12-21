क्या होता है साइबर बीमा? जानिए इसमें क्या होता है कवर  

साइबर बीमा

क्या होता है साइबर बीमा?

बढ़ते साइबर हमलों को देखते हुए यह बीमा अब बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि इसमें कई बार भारी वित्तीय नुकसान झेलना पड़ सकता है। अगर, आपके बिजनेस पर साइबर अटैक हुआ है तो ये आपके व्यावसाय को फिस से खड़ा करने में मदद करेगा। किसी का UPI हैक होता है या किसी की नेट बैंकिंग से पैसे कट जाते हैं या किसी को इंस्टाग्राम हैक कर ब्लैकमेल किया जाता है तो भी यह बीमा आपकी मदद करता है।