क्या होता है क्लेम पेड रेशियो? बीमा खरीदते समय जरूर देखें
क्या है खबर?
हर व्यक्ति आर्थिक संकट से बचने के लिए बीमा खरीदता है, लेकिन जब क्लेम का वक्त आता है तो परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पॉलिसी बेचते समय कंपनियां क्लेम सेटलमेंट के बड़े-बड़े दावे करती हैं, लेकिन क्लेम के वक्त हकीकत कुछ और होती है। इससे बचने के लिए आपको पाॅलिसी लेने से पहले कंपनी का क्लेम पेड रेशियो (CPR) देखने की जरूरत है। आइये जानते हैं CPR क्या है और इसका बीमा क्लेम पर क्या असर होता है।
CPR
क्या दर्शाता है CPR?
क्लेम पेड रेशियो सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि पॉलिसी खरीदते समय एक महत्वपूर्ण पैमाना है। CPR दर्शाता है कि एक बीमा कंपनी जरूरत के समय परिवारों की मदद करने के अपने वादे को कितनी अच्छी तरह निभाती है। इसलिए स्वास्थ्य या जीवन बीमा पाॅलिसी इसे खरीदते समय कंपनी के CPR से यह पता चल जाता है कि बीमा कंपनी क्लेम के समय अपने वादे पर खरी उतरी है या नहीं। यह इंश्योरेंस कंपनी की विश्वसनीयता को दर्शाता है।
फायदा
अधिक CPR वाली कंपनी का फायदा
किसी भी कंपनी के लिए हाई CPR हासिल करना आसान नहीं होता है, क्योंकि यह एक सुनियोजित, ग्राहक-केंद्रित क्लेम सिस्टम का परिणाम होता है। CPR कंपनी के मजबूत मैनेजमेंट और ग्राहक हितैषी व्यवहार को दर्शाता है। ज्यादा क्लेम पेड रेशियो वाली कंपनियां क्लेम का जल्द से जल्द भुगतान करने के लिए बेहतर तकनीक और सुव्यवस्थित प्रोसेस अपनाती हैं। ये क्लेम प्रोसेस आसान बनाने के लिए डिजिटल सिस्टम का उपयोग करती हैं और इनका लो रिजेक्शन रेट होता है।