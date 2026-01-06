ज्यादा क्लेम पेड रेशियो वाली कंपनियों से बीमा खरीदना अच्छा रहता है

क्या होता है क्लेम पेड रेशियो? बीमा खरीदते समय जरूर देखें

क्या है खबर?

हर व्यक्ति आर्थिक संकट से बचने के लिए बीमा खरीदता है, लेकिन जब क्लेम का वक्त आता है तो परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पॉलिसी बेचते समय कंपनियां क्लेम सेटलमेंट के बड़े-बड़े दावे करती हैं, लेकिन क्लेम के वक्त हकीकत कुछ और होती है। इससे बचने के लिए आपको पाॅलिसी लेने से पहले कंपनी का क्लेम पेड रेशियो (CPR) देखने की जरूरत है। आइये जानते हैं CPR क्या है और इसका बीमा क्लेम पर क्या असर होता है।