बैंक लॉकर को खोलने के लिए 2 चाबियां लगती हैं

चाबी खोने पर बैंक लॉकर का क्या होगा? जानिए क्या कहते हैं नियम

क्या है खबर?

कीमती गहने और वसीयत के कागजों को सुरक्षित रखने के लिए लोग बैंक लॉकर की सुविधा लेते हैं, जिसके संचालन के लिए एक चाबी मिलती है। अगर, आपके लॉकर की चाबी कहीं खो जाए तो यह आपके लिए तनावपूर्ण हो सकता है। दरअसल, बैंक लॉकर ड्यूल कंट्रोल सिस्टम पर चलते हैं, जिसमें एक चाबी ग्राहक के पास और दूसरी बैंक के पास होती है। आइये जानते हैं अगर किसी ग्राहक की चाबी खो जाए तो लॉकर कैसे खुलेगा।