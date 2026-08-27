EPF नॉमिनेशन सदस्य की पारिवारिक स्थिति से जुड़ा होता है

शादी के बाद EPF नॉमिनी नहीं बदला तो क्या होगा? जानिए नियम

लेखन बिश्वजीत कुमार 08:43 am Aug 27, 202608:43 am

क्या है खबर?

अगर आपकी शादी हो गई है, तो अपने EPF नॉमिनेशन को एक बार जरूर चेक कर लें। EPFO के नियमों के मुताबिक, शादी से पहले किया गया नॉमिनेशन शादी के बाद वैध नहीं रहता। इसलिए शादी के बाद नया नॉमिनेशन करना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर भविष्य में परिवार को EPF का पैसा क्लेम करते समय अतिरिक्त कागजी कार्रवाई करनी पड़ सकती है। EPFO की वेबसाइट भी सदस्यों को शादी के बाद नया नॉमिनेशन करने की सलाह देती है।