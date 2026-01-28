बजट 2026 से क्या चाहता है रत्न एवं आभूषण सेक्टर?

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को देश का बजट पेश करने जा रही हैं। इस बार के बजट से रत्न एवं आभूषण सेक्टर को भी काफी उम्मीदें हैं। यह सेक्टर लाखों लोगों को रोजगार देता है और देश के निर्यात में अहम भूमिका निभाता है। उद्योग चाहता है कि सरकार नीतियों में स्थिरता बनाए रखे और सोने व कीमती धातुओं पर लगने वाले शुल्क को धीरे-धीरे और कम करे, ताकि कारोबार में भरोसा बना रहे और मांग बढ़े।

ड्यूटी ड्यूटी में राहत और निर्यात बढ़ाने की मांग रत्न एवं आभूषण सेक्टर की मांग है कि बजट 2026 में कच्चे माल पर लगने वाले आयात शुल्क को सरल और तर्कसंगत बनाया जाए। इससे गहने सस्ते बनेंगे और विदेशों में भारतीय आभूषणों की मांग बढ़ेगी। इसके साथ ही निर्यात प्रक्रिया को आसान बनाने, टैक्स नियमों को सरल करने और संगठित कारोबार को बढ़ावा देने की जरूरत बताई जा रही है, जिससे छोटे कारोबारियों को भी सीधा फायदा मिल सके।

गोल्ड मोनेटाइजेशन गोल्ड मोनेटाइजेशन से घरों में पड़ा सोना आएगा काम भारत में बड़ी मात्रा में सोना घरों में गहनों और बार के रूप में बिना इस्तेमाल के पड़ा है। रत्न एवं आभूषण सेक्टर चाहता है कि गोल्ड मोनेटाइजेशन योजना को और आकर्षक बनाया जाए, ताकि लोग अपना बेकार सोना बैंकिंग सिस्टम में ला सकें। इससे सोने के आयात पर निर्भरता भी कम होगी, देश का व्यापार घाटा घटेगा और अर्थव्यवस्था को अतिरिक्त संसाधन मिल सकेंगे, जो विकास में मदद करेंगे।

