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HDFC बैंक के चेयरमैन ने अपने इस्तीफा पत्र में क्या लिखा?
अतनु चक्रवर्ती ने अपने पद से अचानक इस्तीफा दे दिया है

HDFC बैंक के चेयरमैन ने अपने इस्तीफा पत्र में क्या लिखा?

लेखन बिश्वजीत कुमार
Mar 19, 2026
02:26 pm
क्या है खबर?

HDFC बैंक के पार्ट-टाइम चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती ने अपने पद से अचानक इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे में 'मूल्य और नैतिकता' से जुड़े गंभीर मतभेदों का हवाला दिया है। यह इस्तीफा 18 मार्च, 2026 से तुरंत प्रभाव से लागू माना गया है। उनके इस फैसले के बाद शेयर बाजार में हलचल देखने को मिली और बैंक के शेयर में तेज गिरावट आई, जिससे निवेशकों के बीच चिंता का माहौल और ज्यादा गहरा हो गया है।

पत्र

इस्तीफा पत्र में क्या लिखा?

अपने पत्र में चक्रवर्ती ने लिखा, "बैंक के अंदर कुछ घटनाएं और काम करने के तरीके पिछले दो सालों में मेरे व्यक्तिगत मूल्य और नैतिकता के अनुसार बिल्कुल भी नहीं हैं।" उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यही उनके इस्तीफे का मुख्य और प्रमुख कारण है। हालांकि, उन्होंने किसी खास घटना या मामले का विस्तार से जिक्र नहीं किया, लेकिन इस बयान से यह संकेत मिला कि अंदरूनी स्तर पर कुछ गंभीर मतभेद और समस्याएं मौजूद थीं।

कामकाज

बोर्ड और कामकाज पर कही बातें

चक्रवर्ती ने अपने कार्यकाल का जिक्र करते हुए लिखा, "मैं मई 2021 में बोर्ड में शामिल हुआ था और इस दौरान HDFC लिमिटेड के साथ विलय जैसी बड़ी और अहम प्रक्रिया पूरी हुई।" उन्होंने कहा कि यह कदम बैंक को देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बनाने में काफी मददगार रहा, हालांकि इसके पूरे फायदे अभी पूरी तरह सामने आना बाकी हैं और आगे भी इसके परिणाम देखने को मिलेंगे।

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जताया आभार

सहयोग के लिए जताया आभार

अपने इस्तीफे में उन्होंने बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन के सहयोग के लिए दिल से धन्यवाद जताया। उन्होंने लिखा, "मैं सभी निदेशकों और पूरी टीम का आभारी हूं, जिन्होंने बैंक की प्रगति और विकास में अहम योगदान दिया।" इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि संगठन के युवा और मध्यम स्तर के कर्मचारियों में काफी ऊर्जा, जोश और काम करने की इच्छा देखने को मिली, जो किसी भी संस्थान के लिए एक अच्छा संकेत माना जाता है।

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असर

शेयर बाजार पर पड़ा असर

चक्रवर्ती के इस्तीफे के बाद HDFC बैंक के शेयर में भारी गिरावट दर्ज की गई। गुरुवार को शुरुआती कारोबार में बैंक का शेयर 8 प्रतिशत से ज्यादा टूटकर 52 हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंच गया। इस गिरावट ने बाजार में बैंक को सबसे कमजोर प्रदर्शन करने वाला शेयर बना दिया। वहीं, RBI ने केकी मिस्त्री को तीन महीने के लिए अंतरिम चेयरमैन नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है, जिससे आगे स्थिति संभालने की कोशिश की जा रही है।

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