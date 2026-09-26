FD को समय से पहले तोड़ने पर क्या होगा नुकसान? समझिए ब्याज का गणित

अगर, आपने 2 साल के लिए FD कराई और बैंक इस पर 7 फीसदी सालाना ब्याज दे रही है।

अगर, आप 10 महीने बाद ही पैसों की जरूरत पड़ने पर इसे तुड़वा देते हैं तो जरूरी नहीं है कि बैंक आपको पूरे 2 साल वाली 7 फीसदी दर दे।

FD चलने के दौरान अगर दर 6 फीसदी थी तो बैंक यही दर आपको देगा। इसके अलावा, एक फीसदी पेनल्टी भी लगाती है। ऐसे में ब्याज करीब 5 फीसदी रह जाएगा।