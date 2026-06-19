जिओ बना रही दुनिया की सेवा करने वाला AI- आकाश अंबानी

जिओ बना रही "भारत द्वारा, दुनिया की सेवा करने वाला AI"- आकाश अंबानी

लेखन Manoj Panchal 02:55 pm Jun 19, 202602:55 pm

क्या है खबर?

रिलायंस AGM 2026 में जिओ के प्रबंध निदेशक आकाश अंबानी ने अपनी AI रणनीति पेश करते हुए कहा कि कंपनी "भारत के लिए, भारत द्वारा और दुनिया की सेवा करने वाला AI" बना रही है। जियो भारतीय भाषाओं में AI मॉडल विकसित कर रही है, जिससे ग्रामीण और गैर-अंग्रेजी यूजर्स भी इसका लाभ उठा सकें। कंपनी का लक्ष्य इस दशक के अंत तक AI को किफायती और बड़े स्तर पर उपलब्ध कराना है, ताकि भारत वैश्विक AI हब बन सके।