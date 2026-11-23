देशभर में पानी के ब्रांड्स की होगी जांच

बिसलेरी विवाद के बाद देशभर में पानी के ब्रांड्स की हो सकती है जांच

लेखन बिश्वजीत कुमार 02:57 pm Nov 23, 202602:57 pm

क्या है खबर?

बिसलेरी के पैकेज्ड पानी को लेकर सामने आए मामले के बाद सरकार अब अन्य कंपनियों के उत्पादों की गुणवत्ता भी जांचने की तैयारी कर रही है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि देशभर में पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर बेचने वाले ब्रांड्स के नमूने लिए जाएंगे। यह फैसला उस विवाद के बाद आया है, जिसमें खाद्य सुरक्षा नियामक FSSAI ने बिसलेरी के एक नमूने को असुरक्षित बताते हुए कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मंजूरी दी थी।