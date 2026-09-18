वॉरेन बफेट बर्कशायर हैथवे के चेयरमैन पद से हटे

वॉरेन बफेट ने छोड़ा बर्कशायर हैथवे का चेयरमैन पद, इन्हें मिली जिम्मेदारी

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:41 pm Sep 18, 202605:41 pm

क्या है खबर?

दुनिया के मशहूर निवेशक वॉरेन बफेट ने बर्कशायर हैथवे के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। कंपनी ने शुक्रवार (18 सितंबर) को बताया कि अब उन्हें अध्यक्ष एमेरिटस बनाया गया है। हालांकि, बफेट कंपनी के बोर्ड में बने रहेंगे और अपने अनुभव से सलाह देते रहेंगे। उन्होंने 60 साल से ज्यादा समय तक कंपनी का नेतृत्व किया। इस दौरान बर्कशायर हैथवे ने निवेश की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई और लाखों निवेशकों का भरोसा जीता।