फॉक्सवैगन में 1 लाख कर्मचारियों की छंटनी की तैयारी

फॉक्सवैगन में 1 लाख कर्मचारियों की छंटनी की तैयारी, विरोध में उतरे कर्मचारी

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:36 pm Jul 09, 202606:36 pm

क्या है खबर?

जर्मनी की वाहन निर्माता कंपनी फॉक्सवैगन करीब 1 लाख कर्मचारियों की छंटनी करने की योजना बना रही है। कर्मचारियों की संख्या कम करने और कुछ फैक्ट्रियां बंद करने के इस प्रस्ताव पर इसी हफ्ते सुपरवाइजरी बोर्ड में चर्चा होगी। छंटनी की आशंका को देखते हुए कंपनी के कर्मचारियों ने बड़े स्तर पर प्रदर्शन का आयोजन किया है। इस प्रस्ताव को फॉक्सवैगन के भविष्य और जर्मनी के ऑटो उद्योग के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।