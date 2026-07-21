JSW के साथ समझौते के करीब वोक्सवैगन

भारत में कारोबार बढ़ाने की तैयारी, JSW के साथ समझौते के करीब वोक्सवैगन

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:16 pm Jul 21, 202606:16 pm

क्या है खबर?

जर्मनी की कार निर्माता कंपनी वोक्सवैगन भारत में अपना कारोबार मजबूत करने के लिए JSW समूह के साथ बातचीत आगे बढ़ा रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, दोनों कंपनियां संभावित समझौते की दिशा में काम कर रही हैं और अगले कुछ हफ्तों में इस पर फैसला हो सकता है। प्रस्ताव के तहत JSW, स्कोडा ऑटो, वोक्सवैगन इंडिया में निवेश कर सकती है। इसके साथ ही कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी लेने की भी संभावना बताई जा रही है।