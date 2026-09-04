फॉक्सवैगन में 50,000 कर्मचारियों की छंटनी

फॉक्सवैगन बोर्ड ने 50,000 कर्मचारियों की छंटनी योजना को दी मंजूरी, क्यों लिया गया फैसला?

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:24 pm Sep 04, 202605:24 pm

क्या है खबर?

जर्मनी की दिग्गज कार निर्माता कंपनी फॉक्सवैगन अपने 50,000 कर्मचारियों की छंटनी करने जा रही है। कंपनी की छंटनी योजना को अब उसके बोर्ड की तरफ से मंजूरी मिल गई है। यह कदम फॉक्सवैगन के करीब 90 साल के इतिहास की सबसे बड़ी रीस्ट्रक्चरिंग योजना का हिस्सा है। कंपनी की योजना 2030 तक कुल 1 लाख नौकरियां कम करने की है। इससे पहले मार्च में 50,000 नौकरियों में कटौती की घोषणा की गई थी।