वोडाफोन-आइडिया के शेयरों में सुबह-सुबह 9 प्रतिशत तेजी, क्या है वजह?
क्या है खबर?
भारतीय शेयर बाजार में आज (9 जनवरी) सुबह-सुबह वोडाफोन-आइडिया (Vi) के शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। कारोबारी दिन शुरू होने के कुछ ही देर बाद कंपनी के शेयर करीब 9 प्रतिशत तक चढ़ गए। आज सुबह 9:45 बजे शेयर 12.52 रुपये के इंट्राडे हाई तक पहुंचे। इसके बाद यह 3 प्रतिशत की बढ़त के साथ 11.87 रुपये पर कारोबार करता दिखा। बीते एक साल में यह शेयर अब तक करीब 36 प्रतिशत चढ़ चुका है।
AGR
AGR मामले में DoT से मिली राहत
Vi के शेयरों में इस तेजी की बड़ी वजह AGR मामले में दूरसंचार विभाग (DoT) से मिली राहत है। DoT ने Vi को मार्च, 2026 से मार्च, 2031 तक हर साल 124 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है। कंपनी ने AGR बकाये के लिए नया रीपेमेंट शेड्यूल तैयार किया है। इससे कुल देनदारी बदले बिना कंपनी पर तत्काल नकदी का दबाव काफी हद तक कम हो गया है।
फैसला
सरकार के फैसले से सुधरी स्थिति
इससे पहले 31 दिसंबर को केंद्र सरकार ने Vi के बकाये पर आंशिक रोक लगाने को मंजूरी दी थी। इसमें करीब 87,695 करोड़ रुपये के भुगतान को टालने और पुनर्भुगतान को 2030 के दशक तक आगे बढ़ाने की अनुमति शामिल थी। उस समय कंपनी ने कहा था कि उसे इस फैसले की आधिकारिक जानकारी नहीं मिली। अब नए निर्देशों से कंपनी की वित्तीय स्थिति को लेकर बाजार में भरोसा बढ़ता दिख रहा है।
भुगतान
आगे कैसे होगा AGR बकाये का भुगतान?
DoT के अनुसार, मार्च, 2032 से 2035 तक Vi को हर साल कम से कम 100 करोड़ रुपये जरुर चुकाने होंगे। इसके बाद बचा हुआ AGR बकाया मार्च, 2036 से मार्च, 2041 तक छह साल में बराबर किश्तों में दिया जाएगा। इसके लिए AGR राशि का दोबारा आकलन करने को एक समिति बनाई जाएगी। Vi समेत टेलीकॉम कंपनियां लंबे समय से AGR गणना के तरीके का विरोध करती रही हैं।