वोडाफोन-आइडिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

वोडाफोन-आइडिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, 363 करोड़ रुपये की GST मांग पर रोक

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:05 pm Sep 07, 202603:05 pm

क्या है खबर?

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (7 सितंबर) को वोडाफोन-आइडिया के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस चुनौती को खारिज कर दिया, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट के 363 करोड़ रुपये की GST मांग रद्द करने वाले आदेश को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने माना कि मर्जर के बाद खत्म हो चुकी कंपनी के खिलाफ टैक्स कार्रवाई जारी नहीं रखी जा सकती। यह फैसला वोडाफोन मोबाइल सर्विसेज लिमिटेड से जुड़े मामले में आया है।