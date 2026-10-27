पीले रंग के इस नोट पर मंदिर की तस्वीर दिखाई दे रही

क्या भारत में जारी होगा पीले रंग में 1,000 रुपये का नोट? जानिए सच्चाई

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:10 pm Oct 27, 202606:10 pm

क्या है खबर?

सोशल मीडिया पर इन दिनों 1,000 रुपये के नए नोट की तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। पीले रंग के इस नोट पर मंदिर की तस्वीर दिखाई दे रही। कुछ पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि नया नोट जारी हो चुका है, जबकि कुछ में 15 तारीख से इसके चलन में आने की बात कही गई है। हालांकि, प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) ने इन दावों को गलत बताते हुए लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है।