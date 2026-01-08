LOADING...
वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे का निधन, कंपनी के शेयर 3 प्रतिशत गिरे
लेखन बिश्वजीत कुमार
Jan 08, 2026
10:51 am
क्या है खबर?

वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश अग्रवाल का 49 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। यह दुखद खबर बुधवार (7 जनवरी) देर रात सामने आई, जिसके बाद गुरुवार (8 जनवरी) को भारतीय शेयर बाजार में वेदांता ग्रुप के शेयरों में तेज गिरावट देखने को मिल रही है। अचानक आई इस खबर से निवेशकों की भावनाएं प्रभावित हुईं और बाजार में दबाव बन गया। कंपनी से जुड़े लोगों और कारोबारी जगत में शोक की लहर फैल गई।

 गिरावट 

वेदांता शेयरों में तेज गिरावट दर्ज

आज सुबह की ट्रेडिंग में वेदांता के शेयर करीब 3 प्रतिशत तक गिर गए। NSE पर स्टॉक अपने पिछले बंद भाव 622.20 रुपये से नीचे खुला। इससे पहले मंगलवार को शेयर 629.90 रुपये के 52 हफ्ते के उच्च स्तर पर पहुंचा था। बीते एक महीने में डीमर्जर की उम्मीदों से शेयर करीब 21 प्रतिशत चढ़ा था, लेकिन निधन की खबर से यह तेजी पलट गई और निवेशकों में सतर्कता बढ़ गई।

प्रतिक्रिया  

पिता की भावुक प्रतिक्रिया  

अनिल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बेटे के निधन को अपनी जिंदगी का सबसे बुरा दिन बताया है। उन्होंने लिखा कि अग्निवेश न्यूयॉर्क में स्कीइंग हादसे के बाद अस्पताल में भर्ती थे और अचानक कार्डियक अरेस्ट से उनका निधन हो गया। अनिल ने कहा कि एक पिता के लिए बेटे को खोने का दर्द शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। उन्होंने बेटे को अपना दोस्त, गर्व और पूरी दुनिया बताया है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखें अनिल का भावुक पोस्ट

योगदान  

अग्निवेश का सफर और योगदान  

अग्निवेश वेदांता ग्रुप में अहम जिम्मेदारियां निभा रहे थे। वह हिंदुस्तान जिंक के चेयरमैन थे और तलवंडी साबो पावर लिमिटेड के बोर्ड में भी शामिल थे। उन्होंने फुजैरा गोल्ड की स्थापना की थी और आत्मनिर्भर भारत के विचार में गहरा विश्वास रखते थे। अनिल ने कहा कि वह समाज सेवा और शिक्षा को लेकर प्रतिबद्ध थे। उनके निधन से उद्योग जगत को बड़ी क्षति मानी जा रही है।

