वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे का निधन, कंपनी के शेयर 3 प्रतिशत गिरे

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:51 am Jan 08, 202610:51 am

क्या है खबर?

वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश अग्रवाल का 49 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। यह दुखद खबर बुधवार (7 जनवरी) देर रात सामने आई, जिसके बाद गुरुवार (8 जनवरी) को भारतीय शेयर बाजार में वेदांता ग्रुप के शेयरों में तेज गिरावट देखने को मिल रही है। अचानक आई इस खबर से निवेशकों की भावनाएं प्रभावित हुईं और बाजार में दबाव बन गया। कंपनी से जुड़े लोगों और कारोबारी जगत में शोक की लहर फैल गई।