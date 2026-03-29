वेदांता समूह को 5 कंपनियों में बांटने की तैयारी की जा रही है

वेदांता समूह अप्रैल में 5 कंपनियों में होगा विभाजित, जानिए क्या होगा फायदा

क्या है खबर?

वेदांता समूह अप्रैल की शुरुआत में 5 सूचीबद्ध कंपनियों में विभाजित होने जा रहा है। समूह के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने इस योजना की पुष्टि की है। यह कदम समूह के मूल्यांकन को बढ़ाने और लोन भार को कम करने के उद्देश्य से लंबे समय से प्रतीक्षित पुनर्गठन रणनीति का हिस्सा है। प्रत्येक नई कंपनी एक विशिष्ट व्यवसाय क्षेत्र- एल्युमीनियम, जस्ता, तेल और गैस, इस्पात और बिजली पर ध्यान केंद्रित करेगी। इससे कंपनियों का पूंजीकरण बढ़ेगा और कर्जा कम होगा।