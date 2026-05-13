नोएडा हवाई अड्डे पर घरेलू यात्रियों को देनी होगी 490 रुपये यूजर डेवलपमेंट फीस

दर

संचालक के प्रस्ताव से कम रखी फीस

AERA ने बताया कि यहां से जाने वाले घरेलू यात्री के लिए UDF 490 रुपये तय किया गया है, जबकि हवाई अड्डा संचालक यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (YIAPL) द्वारा प्रस्तावित यह शुल्क 653 रुपये था। इसी प्रकार प्रत्येक अंतरराष्ट्रीय यात्री के लिए UDF 980 रुपये है, जो संचालक द्वारा मांगे गए 1,200 रुपये से कम है। नियामक ने कहा, "ये दरें अगस्त, 2025 में जारी किए गए शुल्क आदेश में तय की गई दरों के समान हैं।"