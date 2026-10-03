AI एजेंट्स भुगतान क्षेत्र को आसान बनाने के साथ जोखिम भी बढ़ा रहे हैं

भुगतान क्षेत्र में AI एजेंट्स के इस्तेमाल से बढ़ा धोखाधड़ी का जोखिम, सर्वे में खुलासा

क्या है खबर?

पिछले एक साल में भुगतान कंपनियों ने पेमेंट सक्सेस रेट को बेहतर बनाने, धोखाधड़ी का पता लगाने, लेन-देन को सही जगह पहुंचाने और व्यापारी के कामकाज को ऑटोमेट करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल तेजी से बढ़ाया है। इस बदलाव से डिजिटल पेमेंट ज्यादा आसान हो सकते हैं, लेकिन इससे बैंकों, फिनटेक कंपनियों और पेमेंट नेटवर्क के लिए नई समस्या खड़ी हो सकती है। ऐसे में पेमेंट को सुरक्षित रखने वाले सिस्टम की जरूरत महसूस हो रही है।