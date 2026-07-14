चार हफ्ते के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचा कच्चा तेल

अमेरिका-ईरान तनाव से चार हफ्ते के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचीं कच्चे तेल की कीमतें

लेखन बिश्वजीत कुमार 08:41 am Jul 14, 202608:41 am

क्या है खबर?

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर अब वैश्विक तेल बाजार पर भी दिखने लगा है। कच्चे तेल की कीमतें आज (14 जुलाई) लगभग दो प्रतिशत बढ़कर चार हफ्तों के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई हैं। ब्रेंट क्रूड की कीमत 84.98 डॉलर (लगभग 8,073 रुपये) प्रति बैरल और अमेरिकी WTI क्रूड 79.79 डॉलर (लगभग 7,580 रुपये) प्रति बैरल तक पहुंच गया है। इससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंता भी बढ़ गई है।